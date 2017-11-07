Черчесов: "Страха перед Аргентиной не должно быть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Аргентины.

"Играть с такими соперниками - эмоции особенные, все в предвкушении. Всегда хорошо играть против сильных соперников. В составе этой команды собраны одни из лучших футболистов, на каждой позиции играет звезда, но сильно мы не думаем об этом. Страха не должно быть, нужно выходить и играть со всеми" - сказал Черчесов.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве.

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