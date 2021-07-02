Черчесов: "Своё войско оставлять на поле боя я не привык"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что у него нет желания покидать занимаемый пост.

"Своё войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберёмся и снова поговорим", - сказал Черчесов на пресс-конференции, которую транслирует "Матч ТВ".

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до конца 2022 года.

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