Черчесов: "Теперь мы точно знаем, над чем ещё надо работать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций, которое привело к вылету российской национальной команды из турнира.

"Думаю, мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя было пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка, наверное, переломный момент. Много нюансов, хотя мы всё равно до последнего играли, хотели сравнять счёт, но не получилось. Мы сначала декларировали, что хотим побороться за кубок и быть в финале, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь мы точно знаем, над чем ещё надо работать" - сказал Черчесов.

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