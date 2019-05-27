Черчесов: "Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар"

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Черчесов: "Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил перед слушателями и выпускниками совместной программы профессиональной переподготовки ВШЭ и FIFA/CIES. Специалист рассказал о нюансах работы тренера в клубе и сборной. 

"Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания. Это только отвлечет от основного дела и не принесет пользы. Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар. Это одно из главных качеств в нашей профессии", - сказал Черчесов.

Напомним, 55-летний тренер возглавил сборную России летом 2016 года.

А еще: Черчесов прокомментировал выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы| http://soccernews.ru
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