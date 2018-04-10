Черчесов: "Тренерский штаб и футболисты спокойно относятся к критике"

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Черчесов: "Тренерский штаб и футболисты спокойно относятся к критике"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не замечает травли к своей персоне. По словам наставника, они старается спокойно относится к критике и однообразным вопросам журналистов.

"Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать", - сказал он.

Читайте: Уткин: "Черчесов безнадёжен" | http://soccernews.ru

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