Черчесов: "У Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов"

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Черчесов: "У Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что думает об игре  полузащитника Далера Кузяева в минувших матчах Лиги наций.

"Жирков провёл с сербами 70 минут на хорошем уровне. Кузяев его прекрасно заменил, в трёх голевых атаках поучаствовал. А потом его Жирков подменил. Это замена по позиции. Вы-то не видите, а у Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов. Но всё равно, видите, не случайно мы его на пару дней раньше вызвали - он принёс пользу", - сказал Черчесов.

Напомним, российская сборная обыграла в двух стартовых турах Лиги Наций Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).

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