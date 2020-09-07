Черчесов: "У Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что думает об игре полузащитника Далера Кузяева в минувших матчах Лиги наций.
"Жирков провёл с сербами 70 минут на хорошем уровне. Кузяев его прекрасно заменил, в трёх голевых атаках поучаствовал. А потом его Жирков подменил. Это замена по позиции. Вы-то не видите, а у Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов. Но всё равно, видите, не случайно мы его на пару дней раньше вызвали - он принёс пользу", - сказал Черчесов.
Напомним, российская сборная обыграла в двух стартовых турах Лиги Наций Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).
Не пропустите: Медведев высказался о матчах сборной России в Лиге наций. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется украинским защитником Миколенко
-
1
Агент Сигурдссона заявил, что предложений по игроку не поступало
-
Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"
-
2
Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"
-
"Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов
-
Хавбек ПСЖ Шупо-Мотинг продлит контракт с клубом
-
Черчесов отказался обсуждать конфликт Дзюбы и Соболева
-
1
Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о том, что клуб интересуется игроком "Бенфики"
-
Хавбек тульского "Арсенала" Ламек Банда стал игроком "Маккаби"
-
Второй матч "Динамо" Брянск отменен из-за коронавируса
-
Юсупов стал игроком "Сочи"
-
1
Черчесов: "У Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов"
-
Отец Влашича рассказал, при каких условиях сын покинет ЦСКА
-
Яка Бийол мог продолжить карьеру в турецком "Анкарагюджю", но отказал клубу
-
Экс-нападающий "Спартака" Веллитон вернулся в эмиратский клуб
-
1
Черчесов высказался о рисках получения травм из-за плотного графика игр
-
Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
-
"Ливерпуль" отдал в аренду 23-летнего нападающего в шестой раз
-
Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций
-
Действующий чемпион UFC Хабиб ярко высказался о Черчесове
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22