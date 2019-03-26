Черчесов: "У сборной России тактика выжженной земли"

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Черчесов: "У сборной России тактика выжженной земли"

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о тактике национальной команды.

"У нас тактика выжженной земли. Форма: трусы белые, нос красный. У меня примета - к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал - это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России стартовала в квалификации Евро-2020 с поражения от Бельгии (1:3), а затем разгромила Казахстан (4:0).

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