Черчесов: "У Турции всегда сильная команда, поэтому нас ждет сложный матч"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче Лиги наций с Турцией.

Встреча состоится 11 октября в Москве на "ВТБ Арене".

"Почему меня должно было что-то удивлять? Вчера я смотрел весь матч, игра с обеих сторон была довольно качественной. В Турции чемпионат стартовал, поэтому, естественно, они находятся уже в другом игровом и функциональном состоянии. У Турции всегда сильная команда, поэтому нас ждет сложный матч", - цитирует Черчесова Sport24.

Ранее сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2.

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