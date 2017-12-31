Черчесов: "Убежден, 2018-й год нам удастся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.

"С наступающим вас 2018-м годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойной хозяйкой Чемпионата Мира. 12-й игрок еще никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать все, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне", - сказал 54-летний специалист.

Напомним, Лопетеги объяснил свой выбор Краснодара в качестве места дислокации своей команды на время проведения ЧМ в России. | soccernews.ru