Черчесов уклончиво ответил на вопрос о своём будущем

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Черчесов уклончиво ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уклончиво ответил на вопрос о своём будущем.

"Невозможно сейчас всё предугадать. Надо всё тщательно проанализировать. С первой секунды знали, куда идём. Надеюсь, и дальше будем делать шаги вперёд" - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Мира.

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