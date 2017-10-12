Черчесов: "Уровень Кокорина не соответствовал сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин не сыграл на Кубке Конфедераций.

"Никаких ключей к хорошей форме Кокорина нет. Он также играл у меня нападающим в "Динамо". Забил, по-моему, 12 голов и отдал 8 голевых передач, хорошо себя проявлял. Он взрослеет, а в прошлом году попал в не простую ситуацию. Играл не на той позиции, где до конца может раскрыться. Не попал в заявку на Кубок Конфедераций, но не потому, что мы не уважаем друг друга. Его уровень не соответствовал.", - цитирует 54-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Черчесов объяснил свою позицию по Габулову. | soccernews.ru