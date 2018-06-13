Черчесов: "Уругвай - сильная и гибкая команда"

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Черчесов: "Уругвай - сильная и гибкая команда"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал национальную команду Уругвая, с которой его подопечные встретятся на групповом этапе.

"Сборная Уругвая - сильная и гибкая команда, у них есть звезды - Годин, Хименес, Суарес и Кавани, а также группа молодых игроков, это хороший сплав. В сборной Луис Суарес играет по другой схеме. В "Барселоне" он ждет, пока Месси получит мяч, обыграет троих, а потом отдаст ему мяч, и он забивает. А в сборной Суарес и Кавани делают грязную работу, опускаются в оборону, много работают на команду", - цитирует 54-летнего специалиста La Vanguardia.

Напомним, Черчесов рассказал о состоянии своей команды. | soccernews.ru

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