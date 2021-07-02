Черчесов ушёл от прямого ответа на вопрос об отказе от части зарплаты в случае отставки

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов ушёл от прямого ответа на вопрос об отказе от части зарплаты в случае отставки

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов не смог ответить конкретно на вопрос о возможном отказе от полной суммы неустойки за потенциальное увольнение с занимаемого поста.

"Ребята! Дайте встретиться с руководителем! Я занимаю государственную должность, её просто так не оставляют. Меня назначили, я делаю свою работу, как только скажут "стоп" - всё", - пояснил Черчесов.

57-летний специалист возглавляет российскую сборную с августа 2016 года.

После провала национальной команды на Евро-2020 (невыход из группы) активно обсуждается возможная отставка Черчесова.

Не пропустите: Черчесов ответил на критику в свой адрес. | http://soccernews.ru
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