Черчесов устроил скандал в ходе интервью для немецкого журнала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью немецкому журналу Der Spiegel.

В ходе общения с журналистом наставнику задали вопрос о возможном применении допинга российскими футболистами, что вывело 54-летнего специалиста из себя.

"Спрашивайте меня о том, что подтверждено фактами, тогда отвечу" - сказал Черчесов, после чего покинул помещение, в котором проходило интервью.

В итоге тренера пришлось долго уговаривать, чтобы он согласился продолжить беседу.

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