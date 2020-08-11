Черчесов в инстаграме написал пост 4-й годовщине работы со сборной России

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Черчесов в инстаграме написал пост 4-й годовщине работы со сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов в инстаграме опубликовал пост, посвященный годовщине работы в национальной команде.

"4 года в сборной России. Перенос Евро на 2021 год трансформировал четырехлетний цикл работы нашего тренерского штаба в сборной России в пятилетку. Идем дальше!" - написал специалист.

Черчесов возглавил сборную России 11 августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018, а также пробилась в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

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