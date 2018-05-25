Черчесов в преддверии Чемпионата Мира изменил схему игры сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии Чемпионата Мира изменил схему игры своей команды.

Так, по сведениям СЭ, наставник будущих хозяев ЧМ отошел от расстановки с тремя центральными защитниками в пользу варианта 4-2-3-1. На такой шаг 54-летний специалист был вынужден пойти из-за травм ведущих игроков центра обороны своей команды - Георгия Джикии и Виктора Васина.

Напомним, в сборной России отчитались о состоянии Смолова. | soccernews.ru