Черчесов: "В проход дальше мы верили с самого начала"

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал матч с Испанией.

"Эмоции положительные, до конца мы еще не осознали успех. Теперь ждем соперника, а также будем восстанавливаться. Будем готовиться. Нам помогло, что мы уже играли с испанцами в контрольном матче в подобных сочетаниях. То, что они были с мячом, это ожидалось. Они всегда так делают.

В проход дальше мы верили с самого начала. Знали, к чему мы идем. При этом четко понимали, что слабее соперника. Серию пенальти мы не репетировали. Репетировал только Дзюба. И почему-то в воротах. К Акинфееву и вообще в их епархию я старался не лезть" - привордят слова Черчесова российские СМИ.

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