Черчесов: "В прошлом туре два мяча забил не только Дзюба, а также Ионов и Ильин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он никого не вызвал в команду вместо получившего травму нападающего Александра Кокорина.

"Во-первых, мы смотрим по позициям. Черышев присоединится к команде в понедельник, он игрок примерно такого же плана, как и Кокорин. В последнее время мы играли с одним нападающим, а оттянутыми форвардами были Дзагоев или Миранчук. Мы думали, как нам поступить после травмы Кокорина, но решили пока остановиться, потому что определенные планы уже были. А дальше – посмотрим.

Реально ли было отреагировать на дубль Артема Дзюбы в матче с "Ростовом" (2:2)? Реагировать мы можем на все и в любой ситуации, но стараемся не делать резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Вы сейчас назвали одну фамилию, а вчера ведь и Ильин забил два, и Ионов. Понятно, что вам всем интересна один конкретный случай, а нас интересует общая ситуация. Поэтому мы относимся спокойно, есть определенные вещи, которые анализируем для себя. Если футболист, долго не игравший в своем клубе (и, соответственно, в сборной), переходит в новую команду, то ему не так просто после перерыва сразу влиться в наш коллектив. Это касается не только Артема. Но еще и, например, Олега Шатова. Пусть пока спокойно тренируются и играют в своих клубах. Сборная же сейчас будет работать в своем ритме. Хочется, чтобы ребята восстановились, почувствовали себя хорошо. И мы будем только "за", если каждый из них станет прибавлять", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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