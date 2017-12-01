Черчесов: "В России достаточно сильный чемпионат, поэтому игроки и не стремятся уехать в Европу"



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему российские игроки не едут в Европу.

"Во время моей игровой карьеры очень многие футболисты сборной выступали за границей, и не в рядовых клубах: "Манчестер Юнайтед", "Интере", "Бенфике"... Но нам это не давало каких-то дополнительных преимуществ. На крупных турнирах мы тоже не выходили из группы.

Конечно, было бы неплохо иметь в составе сборной игроков из европейских топ-клубов. Но этого сейчас нет - значит, надо работать с тем, что имеется. Считаю, что в России достаточно сильный чемпионат, хоть иногда ему и не хватает скоростей. Но все-таки разъехаться по европейским клубам - это не самоцель", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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