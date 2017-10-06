Черчесов: "В сборной России вратари - это охотники, которым нужно догонять Акинфеева"

Теги россиястанислав черчесовигорь акинфеевандрей лунев

Черчесов: "В сборной России вратари - это охотники, которым нужно догонять Акинфеева"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с вратарской позицией в своей команде.

"В сборной должна быть определенная иерархия. Мы за всеми следим и рады, что не только Лунев, но и другие футболисты прогрессируют. Они - охотники, Акинфеева им нужно догонять. Это нормальная ситуация и для нас, и, думаю, для самого Игоря", - цитирует 54-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Головин рискует пропустить оба товарищеских матча сборной России в октябре. | soccernews.ru

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