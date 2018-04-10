Черчесов: "Васин и Джикия пропустят Чемпионат Мира"

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов: "Васин и Джикия пропустят Чемпионат Мира"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах с травмами, которые настигли его команду.

"Мы перешли на игру в три центральных защитника. Сейчас ситуация опять меняется, так как двух центральных защитников, которых мы выпестовали из той когорты, вдруг не стало. По большому счету они пропустят ЧМ-2018. У нас были матчи с командами Бразилии и Франции. Ну, мы не могли эти матчи отменить, надо было строить опять новую защитную линию. В каких-то моментах у нас это получилось, в каких-то нет", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Черчесов рассказал, какой была у него реакция на поражение сборной России от катарцев. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов