Черчесов: "Васин и Джикия пропустят Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах с травмами, которые настигли его команду.

"Мы перешли на игру в три центральных защитника. Сейчас ситуация опять меняется, так как двух центральных защитников, которых мы выпестовали из той когорты, вдруг не стало. По большому счету они пропустят ЧМ-2018. У нас были матчи с командами Бразилии и Франции. Ну, мы не могли эти матчи отменить, надо было строить опять новую защитную линию. В каких-то моментах у нас это получилось, в каких-то нет", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Черчесов рассказал, какой была у него реакция на поражение сборной России от катарцев. | soccernews.ru