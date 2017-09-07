Черчесов: "Вернусь ли я в "Легию"? Только бог знает"



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он может вернуться в свой бывший клуб "Легия".

"Вернусь ли я в "Легию"? Только бог знает. Сейчас я сосредоточен на подготовке сборной России к чемпионату мира. Я намерен выжать максимум из игроков. Но я по-прежнему являюсь фанатом "Легии". и слежу за новостями клуба. Впрочем, пока я не могу сказать, вернусь я в Польшу или нет", - цитирует Sport.pl Черчесова.

Напомним, что "Легия" под руководством Черчесова становилась чемпионом Польши и выигрывала Кубок страны.

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