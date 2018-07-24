Черчесов включен ФИФА в список 11-ти претендентов на звание лучший тренер года
Наставник сборной России Станислав Черчесов был включен ФИФА в список 11-ти претендентов на звание лучший тренер года.
Конкурентами 54-летнего специалиста в борьбе за престижную награду будут: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан ("Реал"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне ("Атлетико").
Напомним, Рауш считает решение Черчесова не взять его на ЧМ правильным. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31