Черчесов включит Дзюбу в расширенный список кандидатов для участия в ЧМ

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба, вторую часть текущего сезона проводит в тульском "Арсенале", имеет шанс сыграть на домашнем Чемпионате Мира.

Так, по сведениям СЭ, 29-летний нападающий будет включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенный список кандидатов для участия в турнире.

Свой последний матч за главную команду страны Дзюба сыграл в сентябре 2016-го года. Тогда сборная России в товарищеской игре уступила Коста-Рике.

Напомним, Пицци рассказал о нацеленности своей команды на первый матч ЧМ-2018 против сборной России. | soccernews.ru