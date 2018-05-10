Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Чемпионата Мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых наставников предстоящего Чемпионата Мира.

Рейтинг зарплат специалистов, которые будут выступать со своими командами на ЧМ-2018 обнародовал нидерландский канал Zoomin TV. Вот как выглядит его первая десятка:

1. Йоахим Лев (сборная Германии - 3,8 миллиона евро в год)

2-3. Тите (сборная Бразилии - 3,4 миллиона евро в год)

2-3. Дидье Дешам (сборная Франции - 3,4 миллиона евро в год)

4. Хулен Лопетеги (сборная Испании - 2,9 миллиона евро в год)

5. Станислав Черчесов (сборная России - 2,5 миллиона евро в год)

6. Фернанду Сантуш (сборная Португалии - 2,18 миллиона евро в год)

7-8. Карлуш Кейруш (сборная Ирана - 1,9 миллиона евро в год)

7-8. Гарет Саутгейт (сборная Англии - 1,9 миллиона евро в год)

9. Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины - 1,77 миллиона евро в год)

10. Оскар Табарес (сборная Уругвая - 1,7 миллиона евро в год).

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