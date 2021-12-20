Черчесов возглавил венгерский топ-клуб
Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен
Новым главным тренером будапештского "Ференцвароша" назначен Станислав Черчесов, сообщается на официальном сайте венгерского клуба.
Срок действия контракта не разглашается. На посту наставника Черчесов сменил уволенного Петера Штегера.
В данный момент "Ференцварош" является лидером чемпионата Венгрии.
58-летний Черчесов ранее тренировал "Куфштайн", "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России. Чемпион Польши, обладатель Кубка Польши, серебряный призер чемпионата России, четвертьфиналист чемпионата мира.
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