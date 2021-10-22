Черчесов: "Возможно, в будущем "Ювентус" возобновит интерес к Головину"

Фото инстаграм Александра Головина

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, что полузащитник Александр Головин летом 2018 года мог оказаться в "Ювентусе", а не в "Монако".

"Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес "Ювентуса" к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему "если бы да кабы". Конечно, "Ювентус" действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится", - цитирует Черчесова TuttoJuve.

Напомним, что после ЧМ-2018 "Монако" купил хавбека у московского ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе монегасков Головин сыграл 104 матча, забил 16 голов и сделал 20 ассистов.

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