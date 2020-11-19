Черчесов возмутился вопросами журналистов об его отставке
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после пресс-конференции после матча с Сербией (0:5) в Лиге Наций возмутился тем, что журналисты задают вопросы об его отставке.
"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?
5:0? И что? 5:0 нам даст больше", - сказал тренер за кадром.
Напомним, вчера, 18 ноября национальная команда проиграла Сербии со счетом 5:0 в Лиге наций.
Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года. Его контракт рассчитан до конца ЧМ-2022.
Не пропустите: Черчесов считает правильным невызов Дзюбы в сборную России, несмотря на провал в ноябрьских матчах. | http://soccernews.ru
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