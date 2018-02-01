Черчесов вручил Быстрову восстановленную медаль Евро-2008

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вручил полузащитнику "Тосно" Владимиру Быстрову восстановленную бронзовую медаль Евро-2008.

"Награда нашла героя! Наставник сборной России Станислав Черчесов лично вручил футболисту Владимиру Быстрову бронзовую медаль ЕВРО-2008, которая была украдена у экс-полузащитника сборной России. Напомним, что УЕФА подготовил замену медали и передал её РФС на жеребьёвке Лиги Наций" - гласит сообщение, опубликованное в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что оригинальную медаль 34-летнего Быстрова украли в 2015 году в результате ограбления его дома.

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