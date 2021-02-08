Черчесов встретился с главным тренером киевского "Динамо" (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении российских клубов в Турции. Тренер повестил тренировки "Сочи", "Оренбурга" и "Алании". Кроме того, Черчесов встретился с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу.

"Рабочий уик-энд тренерского штаба сборной России в Турции включил в себя посещение тренировки ФК "Сочи", просмотр матча команд ФНЛ "Оренбург" - "Алания", - говорится в официальном Twitter сборной России.

Рабочий уик-энд тренерского штаба сборной России в Турции включил в себя посещение тренировки ФК «Сочи», просмотр матча команд ФНЛ «Оренбург» - «Алания». pic.twitter.com/ZZNTt4BgRV — Сборная России (@TeamRussia) February 7, 2021

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