Черчесов встретился с главным тренером киевского "Динамо" (фото)

Теги станислав черчесовроссиядинамо киевмирча луческу

Черчесов встретился с главным тренером киевского "Динамо" (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении российских клубов в Турции. Тренер повестил тренировки "Сочи", "Оренбурга" и "Алании". Кроме того, Черчесов встретился с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу

"Рабочий уик-энд тренерского штаба сборной России в Турции включил в себя посещение тренировки ФК "Сочи", просмотр матча команд ФНЛ "Оренбург" - "Алания", - говорится в официальном Twitter сборной России.

Не пропустите: Черчесов рассказал, где сборная России будет готовиться к Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 февраля

Главные новости дня: 7 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов