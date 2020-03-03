Черчесов встретился с Хиддинком в Амстердаме

Теги станислав черчесовроссиягус хиддинк

Черчесов встретился с Хиддинком в Амстердаме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед жеребьевкой Лиги наций пообедал с бывшим наставником российской национальной команды Гусом Хиддинком.

"Пообедали с Хиддинком перед жеребьевкой", - написал Черчесов в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пообедали с Хиддинком перед жеребьёвкой.

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Жеребьевка состоится сегодня, 3 марта, в Амстердаме. Начало мероприятия в 20:00 мск.

Напомним, что Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством россияне дошли до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.

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