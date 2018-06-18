Черчесов: "Всю работу выполнили, как и планировали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против национальной команды Египта.

"Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили, как планировали. Добавили работу над стандартами сегодня на тренировке. Все готовятся. Дзюба или Смолов выйдут в атаке? Мы наигрываем все варианты, как и перед первым матчем. Еще есть время принять правильное решение. От стадиона и первого матча ничего не зависит. Нам важно сыграть против Египта, нужно отталкиваться от соперника, от его слабых сторон. Мы каждую команду изучаем, у Египта - ровная команда, но выделяется Салах. Естественно, нам нужно все учитывать. Есть понимание, как это сделать", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Путин не посетит матч Россия - Египет. | soccernews.ru