Черчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с голкипером на матч с Бельгией.
Сообщается, что наставник отдал предпочтение вратарю "Локомотива" Гильерме. Но при этом он отметил, что Шунин и Джанаев также находятся в отличной форме.
"У нас нет деления голкиперов на "второго" и "третьего". У нас нет основного состава, только стартовый", - сказал Черчесов.
Матч против Бельгии состоится 16 ноября в 20:00 (мск).
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