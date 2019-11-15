Черчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с голкипером на матч с Бельгией.

Сообщается, что наставник отдал предпочтение вратарю "Локомотива" Гильерме. Но при этом он отметил, что Шунин и Джанаев также находятся в отличной форме.

"У нас нет деления голкиперов на "второго" и "третьего". У нас нет основного состава, только стартовый", - сказал Черчесов.

Матч против Бельгии состоится 16 ноября в 20:00 (мск).

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