Черчесов выбрал капитана сборной России на матч с Турцией
Наставник сборной России Станислав Черчесов назвал игрока, который будет капитаном команды в матче 5-го тура Лиги Наций против Турции.
"Джикия ответственно подошёл к своей роли [в матче с Молдовой] и выполнял её, он капитанит в "Спартаке" и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном", - сказал Черчесов.
Ранее капитаном российской сборной был нападающий "Зенита" Артём Дзюба, исключённый из заявки после публикации скандального видео, на котором он занимается мастурбацией.
Матч Турция - Россия состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
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