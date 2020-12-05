Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года

Тренерский штаб сборной России выбирал лучшего молодого футболиста РПЛ не старше 21 года в рамках премии "Первая пятерка".

Наставник сборной России Станислав Черчесов остановил свой выбор на защитнике ЦСКА Игоре Дивееве. Второе место он отвел Роману Евгеньеву из "Динамо". В топ-5 также вошли Данил Глебов ("Ростов"), Наиль Умяров ("Спартак") и Станислав Магкеев ("Локомотив").

Тренер Мирослав Ромащенко также отдал первое место Дивееву. Далее по его мнению расположились Даниил Уткин ("Краснодар"), Константин Марадишвили (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо") и Павел Маслов ("Спартак").

Тренер по физподготовке Владимир Паников включил в свой список Романа Евгеньева, Игоря Дивеева, Павла Маслова, Артема Голубева ("Уфа") и Константина Марадишвили.

Пресс-атташе сборной Игорь Владимиров выделил Романа Евгеньева, Игоря Дивеева, Данила Глебова, Даниила Уткина и Павла Маслова.

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