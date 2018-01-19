Черчесов выразил поддержку Джикии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему тяжёлую травму колена.

"Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры - Тарасов и Зобнин. Убеждён, что Джикия справится с этой травмой, вернётся в строй и станет ещё сильнее - и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на Чемпионате Мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй" - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Напомним, что Джикия, согласно предварительным данным, пропустит около шести месяцев.

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