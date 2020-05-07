Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом

Теги станислав черчесовкоронавируслеонид федун

Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу заражения владельца "Спартака" Леонида Федуна коронавирусом.

Напомним, сегодня, 7 мая, функционера госпитализировали в больницу.

"Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Федун находится в зоне риска. Месяц назад ему исполнилось 64 года. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период московский клуб по одному разу становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

Не пропустите: Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву

Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов