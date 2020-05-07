Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу заражения владельца "Спартака" Леонида Федуна коронавирусом.

Напомним, сегодня, 7 мая, функционера госпитализировали в больницу.

"Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Федун находится в зоне риска. Месяц назад ему исполнилось 64 года. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период московский клуб по одному разу становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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