Черчесов выразил поддержку Васину

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку защитнику ЦСКА Виктору Васину.

Напомним, что центрбек армейцев из-за тяжёлой травмы колена пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

"К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России - Георгий Джикия и Виктор Васин - получили серьёзные травмы крестообразной связки коленного сустава. Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернётся в строй и ещё принесёт немало пользы как своему клубу, так и сборной России. Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждём возвращения Васина в сборную России" - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Отметим, что Васин получает тяжёлую травму карьеру уже во второй раз в карьере. Ранее это случалось в 2011 году. | http://soccernews.ru