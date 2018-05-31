Черчесов вышел на третье место по числу поражений у руля сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел на третье место по числу поражений у руля национальной команды.
В пассиве 54-летнего специалиста уже 9 проигранных матчей из 19 сыгранных.
Больше поражений только у Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Однако стоит отметить, что под руководством голландского наставника сборная России провела 39 матчей, а легенды "Спартака" - 60.
Не пропустите: Сборная России не может победить уже шесть матчей. | http://soccernews.ru
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Уфа
|30
|43
|7
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|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13