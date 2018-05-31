Черчесов вышел на третье место по числу поражений у руля сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел на третье место по числу поражений у руля национальной команды.

В пассиве 54-летнего специалиста уже 9 проигранных матчей из 19 сыгранных.

Больше поражений только у Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Однако стоит отметить, что под руководством голландского наставника сборная России провела 39 матчей, а легенды "Спартака" - 60.

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