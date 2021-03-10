Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России
Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что уже составил заявку на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
"Список уже готов, окончательный будет назван 15 марта. Сейчас занимаемся логистикой. Игроки, выступающие за рубежом, будут играть 21 марта, у них тур, а мы 22-го вылетаем. Разумеется, им, наверное, нет смысла лететь в "Сочи", однако посмотрим.
Что касается Артема Дзюбы, он будет вызван и будет капитаном", - заявил Черчесов.
Напомним, что сборную России ожидают матчи против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
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