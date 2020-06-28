Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о результатах нападающего "Сельты" Федоре Смолове, который вчера, 27 июня, забил гол "Барселоне" (2:2).

"У Смолова ситуация меняется. Мы поддерживаем любое решение игрока, если он в нем уверен. У него сложная ситуация. Я только требовал, чтобы он сам решил, чего хочет. Думаю, что он решил остаться.

Мы со всеми на контакте. И говорим, как видим ситуацию", - цитирует игрока "Матч ТВ".

В чемпионате Испании Смолов выступает с конца января. За это время он забил два гола: "Реалу" и "Барселоне".

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