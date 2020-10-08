Черчесов высказался о дебюте Соболева и Мостового в сборной России

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Черчесов высказался о дебюте Соболева и Мостового в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче со Швецией (1:2) высказался о двух дебютантах команды - Андрее Мостовом и Александре Соболеве.

Нападающий "Спартака" в перерыве заменил капитана Артема Дзюбу и отметился голом в концовке встречи.

"Были моменты интересные, были и не очень. Не все еще тактические нюансы уловили. Но для этого и выпускали, чтобы получили первый опыт. Подскажем в спокойной обстановке какие-то вещи, чтобы прибавляли. Болельщики смотрят только голы. Соболев забил, это хорошо, но его надо вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен в командной игре", - цитирует Черчесова "СЭ".

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

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