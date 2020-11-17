Черчесов высказался о хавбеке сборной Сербии Тадиче
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу хавбека национальной команды Сербии Душана Тадича.
"В Сербии всегда игроки хорошего уровня и хорошая команда. Не знаю, почему такое долгое время не выходит на крупные турниры я не знаю. Отсутствие Тадича? У нас тоже многих не будет. Мы в равных условиях. Тадич отличный футболист. Возможно, он сам не знает, но я хотел его подписать, когда тренировал "Динамо". Думаю, тренер сборной Сербии найдет, кем его заменить", - цитирует специалиста Черчесов.
После 5 туров подопечные Станислава Черчесова лидируют в турнирной таблице группы. В активе России 8 баллов.
Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября в Белграде. Начало - в 22:45 (мск).
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