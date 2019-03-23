Черчесов высказался о критике в адрес сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике в адрес своей команды, которую обвиняют в примитивной игре.

"А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определённого качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником", - сказал Черчесов.

Сборная России стартовала в квалификации Евро-2020 с гостевого поражения от Бельгии, а уже в воскресенье ей предстоит на выезде сыграть с Казахстаном.

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