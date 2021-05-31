Черчесов высказался о Левандовски

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре против нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского в предстоящем товарищеском матче.

– Как играть против Левандовского? Сложно ли играть против соперника, у которого в составе один из лучших нападающих мира?

– Когда такой игрок есть, нужно обращать внимание и стараться его нейтрализовать. Как конкретно играть против Роберта, мы обсудим на тактическом занятии, – сказал Черчесов.

В прошедшем сезоне 32-летний форвард забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги, побив рекорд Герда Мюллера по количеству мячей в немецком чемпионате за сезон.

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