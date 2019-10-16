Черчесов высказался о натурализованных игроках в сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к присутствию в национальной команде легионеров, которые получили гражданство РФ.

"Мы никого не просили это делать. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то 10 лет живёт. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем то или иное решение.

Давление? Абсолютно никакого. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют", - сказал Черчесов.

В составе сборной России выступают пять натурализованных футболистов - бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари, а также немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

В последнее время на постоянной основе в национальную команду вызываются только Гильерме и Фернандес. Они являются игроками стартового состава.

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