Черчесов высказался о новичках сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новичках команды.

"В чем надо прибавить я скажу, а как они вписались - это больше вопрос к Георгию. Новичков достаточно, потихоньку они обживаются. С каждой теорией они больше понимают наши требования. Это тот случай, когда надо дать им время и нам набраться терпения. Будем пошагово всех встраивать в сборную", - цитирует Черчесова Sport24.

После 5 туров Россия лидирует в турнирной таблице группы. В активе России 8 баллов.

Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября в Белграде. Начало - в 22:45 (мск).

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