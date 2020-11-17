Черчесов высказался о новичках сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новичках команды.
"В чем надо прибавить я скажу, а как они вписались - это больше вопрос к Георгию. Новичков достаточно, потихоньку они обживаются. С каждой теорией они больше понимают наши требования. Это тот случай, когда надо дать им время и нам набраться терпения. Будем пошагово всех встраивать в сборную", - цитирует Черчесова Sport24.
После 5 туров Россия лидирует в турнирной таблице группы. В активе России 8 баллов.
Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября в Белграде. Начало - в 22:45 (мск).
Читайте также: Ещё три игрока сборной Украины заболели коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"МЮ" в зимнее трансферное окно готов продать четверых футболистов
-
Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым
-
Еще один игрок киевского "Динамо" заразился коронавирусом
-
Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе
-
Ананидзе назвал Мурата Якина самым слабым тренером "Спартака"
-
Сборная Кореи обыграла Катар в товарищеском матче
-
Сафонов пока не может улететь из Стамбула. У игрока сомнительный тест на коронавирус
-
На ЦСКА завели административное дело за нарушение на матче с "Динамо"
-
"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года
-
"Локомотив" запросил на матч с "Арсеналом" квоту в семь тысяч зрителей
-
Ананидзе: "Спартак" стал бы чемпионом еще 5 раз подряд, сохрани чемпионский состав Карреры"
-
Черчесов высказался по поводу ситуации с Дзюбой
-
Джикия - о соперниках в Лиге наций: "Мы никого не боимся"
-
Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен
-
Черчесов высказался о новичках сборной России
-
1
"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе
-
Черчесов высказался о хавбеке сборной Сербии Тадиче
-
Мещеряков высказался о своем возможном уходе из "Локомотива"
-
Рамос высказался о своих не забитых пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией
-
Зотов: "Направили в РФС предложение создать рабочую группу по ситуации в "Тамбове"