Черчесов высказался о подготовке к Евро-2020
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сроках присоединения футболистов, выступающих за рубежом, к национальной команде.
– Наши легионеры 23 числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок – 25 мая.
– Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?
– Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем.
Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу, – заявил Черчесов.
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