Черчесов высказался о поражении России в Лиге наций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении команды в матче 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).
"Жалко, что зрителей не было на стадионе. Они бы увидели эту игру воочию, хотя болели бы против нас, но это добавляло бы определенного куража.
Игра разделилась на три фазы: до удаления, 5-10 минут после удаления и оставшееся время. Вторая фаза сыграла решающую роль, когда мы пропустили два гола. Даже вдесятером наша команда смотрелась хорошо.
Мы в перерыве настраивали команду на победу, во втором тайме делали замены, чтобы усилить атаку.
Почему действовали в пять защитников? Мы хотели сыграть немного по-другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Мы знали, как соперник будет играть в обороне и в атаке. Им было некомфортно: мы много прессинговали, не давали им выходить, гол так забили.
Мы вчера провели индивидуальные беседы, чтобы игроки все понимали. Они прекрасно все сделали, и до удаления все выглядело так, как мы хотели. Думаю, что это было правильное решение", - цитирует Черчесова Sport24.
18 ноября Россия сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Несмотря на поражение Россия с 8 баллами занимает 1 место в группе B. Турция расположилась на 3 строчке с 6 очками.
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