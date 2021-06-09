Черчесов высказался о работе в сборной России и патриотизме

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Черчесов высказался о работе в сборной России и патриотизмеФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед стартом Евро-2020 высказазлся о работе в национальной команде и патриотизме

– В последнее время активно обсуждается тема патриотизма. Что в это понятие вкладываете вы, каким должен быть патриот России?

– Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной – особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн.

Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь: за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка.

Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля – это базовые, ни с чем не сравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией, – сказал Черчесов.

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